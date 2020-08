VIDEO Siviglia-Roma, Fonseca: “Smalling era importante, vi dico chi giocherà al suo posto”

Paulo Fonseca svela gli ultimi dubbi di formazione in conferenza stampa.

Ad essere sicuramente assente, in occasione di Siviglia-Roma, sarà Smalling. I capitolini non hanno infatti trovato l’accordo con il Manchester United per il prolungamento del prestito. “Era molto importante per noi, ma dobbiamo pensare a chi è qui. Al suo posto giocherà Ibanez, che prima dell’infortunio ha fatto sempre bene. Ho totale fiducia in lui“, ha spiegato il tecnico giallorosso.

