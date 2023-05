VIDEO Siviglia-Roma, El Shaarawy o Dybala: la probabile formazione per la finale

Le probabili scelte di José Mourinho per la finale di Europa League contro il Siviglia, in programma mercoledì sera a Budapest.

Il grande dubbio di José Mourinho in vista del match è legato alle condizioni di Paulo Dybala, alle prese da tempo con un problema alla caviglia sinistra. L'ex Palermo sta partecipando alla rifinitura pre finale di Europa League, così come Leonardo Spinazzola. In gruppo anche Karsdorp, unico assente Kumbulla.