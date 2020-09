VIDEO, Silipo trascina i rosanero: l’ex Roma in gol durante la partitella del Palermo in ritiro

Andrea Silipo è uno dei giocatori più attesi del Palermo.

Nel video di Mediagol della partitella in famiglia 9 contro 9 giocata a Petralia Sottana dal Palermo, il giocatore ex Roma ha trovato il gol ed è stato autore di giocate di fino.

Il “Renzo Barbera” lo ha già visto sciorinare lampi di classe e virtuosismi balistici, pregiati tratti caratterizzanti del suo bagaglio tecnico. Trequartista, attaccante esterno, all’occorrenza seconda punta. Calciatore versatile sul piano tattico, dotato di mancino fatato, buon dribbling ed in possesso di un’invidiabile tecnica individuale. Estro e creatività costituiscono valori aggiunti nella sua interpretazione del ruolo, il classe 2001 deve ancora crescere marcatamente sul piano dell’intensità e dell’applicazione mentale nel corso dei novanta minuti. Possibilità di sviluppo importanti anche sul piano fisico e atletico, nonché della definizione struttura muscolare, il pupillo di Bruno Conti ha ancora margini di miglioramento inesplorati sotto vari punti di vista. Tempo e voglia per capitalizzare al meglio lo straordinario talento naturale di cui dispone non mancano di certo.