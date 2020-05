VIDEO, Serse Cosmi si racconta in diretta Instagram: “Stellone era il re del lettino. Ho pianto quando…”

Serse Cosmi si racconta.

Nel corso della diretta Instagram con ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico del Perugia ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera. Il coach ex Palermo, inoltre, ha ricordato i più forti che ha allenato: “Fabian O’ Neill in assoluto, poi Miccoli per le qualità balistiche. Quello che avrei voluto allenare? Ovviamente Totti. Sono andato al suo addio al calcio e mi sono commosso”, sono state le sue parole. Ma non solo: ecco un estratto della diretta.