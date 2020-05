VIDEO Serie A, via alla Fase 2: Sassuolo e Juventus già in campo, la situazione squadra per squadra

Nella giornata di domenica, il via libera da parte del Viminale.

Da ieri, lunedì 4 maggio, le squadre potranno effettuare allenamenti individuali. “E’ consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”, si legge in una circolare del Governo. Ecco, dunque, la mappa della ripresa degli allenamenti di tutte le squadre di Serie A: da Sassuolo e Juventus che hanno già iniziato, a Inter e Milan che si stanno organizzando…