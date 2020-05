VIDEO Serie A, Toni sbotta: “Ripresa? Sparano tutti st*****te, non si capisce nulla!”

Luca Toni, nel corso di una diretta Instagram con Bobo Vieri, ha detto la sua in merito alla possibile ripresa del campionato di Serie A a seguito della positività ai tamponi per il Coronavirus di alcuni giocatori.

“In questo momento – ha detto l’ex attaccante – stiamo sparando str***ate, come le stanno sparando tutti. Con tutti questi positivi che stanno spuntando è un bel casino. Io spero che riparta tutto, ma chissà. In Lombardia come fanno? Magari al Sud ci sono meno contagi e si può riaprire, ma ad esempio a Milano non so come faranno. Quando ci sono troppi soldi in ballo diventa difficile, nessuno si prende la responsabilità di prendere le decisioni più difficili. Secondo me nessuno vorrebbe giocare, ma nessuno ha il coraggio di dirlo. Che bei tempi quando il problema più grosso era che non si trovavano i biscotti al cioccolato al supermercato…“.

Juventus, Toni: “Chiellini e Balotelli, sarà bello quando si affronteranno. Ripresa? Si dicono st******e”