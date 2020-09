VIDEO Serie A, svolta epocale: ok alla media company per i diritti tv. I dettagli

Svolta epocale per la Lega Serie A.

Le venti società, riunite in assemblea a Milano, hanno dato il loro via libera alla creazione della media company, con conseguente ingresso dei fondi di private equity nella nuova società che verrà creata per la gestione dei diritti tv e commerciali. I club hanno votato all’unanimità a favore della creazione della media company.

Ecco le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino e dal presidente del Torino Urbano Cairo in merito alla nuova gestione dei diritti tv e commerciali.