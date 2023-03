Le dichiarazioni rilasciate dallo Special One dopo la qualificazione ai quarti

Sfottò per la Lazio, eliminata dalla Conference: "La Uefa deve spendere dei soldi per il trasporto della Coppa, perché poteva restare a Roma". Poi sulla Juventus: "Non doveva essere in Europa League, per me quando una squadra va fuori da una competizione deve essere fuori da tutto"