VIDEO Roma, Mourinho: “Penso Dybala no col Siviglia. Viola? Vorrei non giocare…”

Dubbio Dybala in vista della finale di Europa League che vedrà la Roma di Mourinho opposta al Siviglia a Budapest. Lo Special One resta pessimista sul possibile utilizzo dell'ex Palermo e Juventus nell'undici titolare contro la compagine lusitana che ha eliminato la Juventus di Allegri in semifinale. La joya e Pellegrini non saranno convocati dal tecnico giallorosso per la prossima gara di campionato contro la Fiorentina.