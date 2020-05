VIDEO Roma, l’ex Pjanic svela i retroscena del trasferimento: “Luis Enrique e Sabatini mi chiamavano ogni giorno”

Il centrocampista bosniaco della Juventus, Miralem Pjanic, racconta a Sonny Anderson, nel corso di una diretta Instagram, il trasferimento dal Lione alla Roma.

“Il quarto anno al Lione c’era Remi Garde e io ero felice che fosse arrivato perché avevo un ottimo rapporto con lui. Voleva assolutamente trattenermi, ma avevo capito che non era l’unico. La Roma mi voleva assolutamente, Luis Enrique e Sabatini mi chiamavano tutti i giorni, era incredibile. Io dovevo prendere una decisione, perché era l’ultimo giorno di mercato. Avevo cominciato davvero bene la stagione. Mi piaceva stare al Lione. Mi sono detto: “C***o, ora cosa faccio? Parto o non parto?”. Stavo bene al Lione, ero in confidenza con Garde. Ma volevo davvero andare alla Roma“.

Juventus, Szczesny: “Svelo perché ho lasciato la Roma, la prima volta allo Stadium ho pensato una cosa”

A proposito, invece, dell’avventura alla Juventus: “L’obiettivo della Juventus sarà quello di vincere la Champions League. Avremo bisogno anche di un po’ di fortuna per avere la squadra al completo. Siamo una delle 5-6 squadre che vogliono vincerla. Avrei potuto firmare due anni prima per la Juve(nel 2014, ndr), ma non volevo bruciare le tappe. Nel 2016 alla Roma avevano un ottimo ambiente. Poi mi sono detto che era arrivato il momento di entrare nel mondo Juve. Quando entri nello spogliatoio e vedi i nomi delle leggende, vedi che questo club ha una storia, il Dna della vittoria in tutto. Questo club rappresenta la perfezione. Questo club vince perché funziona più degli altri”.

Juventus, in bilico il futuro di Pjanic: il bosniaco non è più incedibile. PSG e Barcellona alla finestra. La situazione