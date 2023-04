VIDEO Roma-Feyenoord, Mourinho e il rebus Dybala: probabili formazioni all’Olimpico

La Roma di Mourinho sfida il Feyenoord in Europa League per ribaltare la sconfitta dell'andata e centrare la semifinale. C'è Paulo Dybala nella formazione titolare che proporrà lo Special One all'Olimpico

