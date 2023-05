VIDEO Roma, Cristante più ottimista di Mourinho: “Dybala vuole giocare col Siviglia”

Pretattica o preoccupazione reale? Mourinho si è detto molto pessimista sull'impiego di Dybala nell'undici titolare della Roma che sfiderà il Siviglia in finale di Eeuropa League a Bupadesti il prossimo 30 Maggio. Bryan Cristante sembra essere di diverso avviso rispetto allo Special One...

Pretattica o preoccupazione reale? Mourinho si è detto molto pessimista sull'impiego di Dybala nell'undici titolare della Roma che sfiderà il Siviglia in finale di europa League a Bupadesti il prossimo 30 Maggio. Bryan Cristante sembra essere di diverso avviso rispetto allo Special One.. Il centrocampista crede nel recupero dell'ex Palermo e Juventus in vista dell'appuntamento più importante della stagione per la squadra giallorossa.