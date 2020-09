Proseguono gli allenamenti a Petralia Sottana.

Questa mattina anche Alberto Pelagotti e Manuel Peretti, che nelle scorse ore hanno dovuto fare i conti con qualche problema fisico, si sono recati al campo. Lavoro differenziato per i due giocatori del Palermo. I preparatori, infatti, non vogliono rischiare in vista dell’inizio della stagione di Serie C.

