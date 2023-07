Al via la seduta mattutina di allenamento a Ronzone.

Squadra divisa in due gruppi: una parte in campo, un’altra in palestra. Sul terreno di gioco: Pigliacelli/Desplanches; Graves, Nedelcearu, Damiani, Ceccaroni; Segre, Stulac, Saric; Corona, Soleri, Mancuso.