Lavoro sulle palle inattive per gli uomini di Eugenio Corini in vista dell'amichevole di domani a Pinzolo contro il Legnago.

Eugenio Corini ha diviso la squadra in due gruppi: in campo oltre ai portieri, Lucioni, Mateju, Marconi, Ceccaroni, Gomes, Vasic, Saric, Insigne, Valente e Brunori. Gli altri, compreso Di Mariano, sono in palestra.