VIDEO Reggina in B: la festa di tifosi e giocatori in strada, niente mascherine né distanziamento

A Reggio Calabria scene di euforia per a decisione del Consiglio della Federcalcio, che ha confermato la chiusura della stagione regolare della Serie C e ha ratificato di conseguenza la promozione in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina, che al momento della sospensione per la pandemia si trovavano al comando delle classifiche dei rispettivi gironi. Nel corso della festa in strada niente mascherine né distanziamento sociale per tifosi e giocatori. Il video è diventato virale sul web e ha generato numerose polemiche. Il Questore Maurizio Vallone, questa mattina, ha annunciato che coloro che hanno violato le norme anti-Coronavirus nel corso dei festeggiamenti a Piazza Duomo sono stati identificati e verranno sanzionati.