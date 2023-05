VIDEO Real Madrid, Vinicius pubblica tutti gli insulti razzisti ricevuti in stagione

Vinicius, attaccante del Real Madrid, ha pubblicato un video che raccoglie tutti gli episodi di razzismo subiti questa stagione

Vinicius, attaccante del Real Madrid, ha pubblicato un video che raccoglie tutti gli episodi di razzismo subiti questa stagione, correlata a un lungo messaggio: "Ogni giornata fuori casa, una sorpresa sgradevole. E ce ne sono state tante in questa stagione. Auguri di morte, fantocci impiccati, gridi criminosi. Tutto registrato. Ma il discorso cade sempre in “casi isolati”, “un tifoso”. No, non sono casi isolati. Sono episodi continui sparsi per le varie città spagnole (e anche in un programma televisivo). Le prove sono in questo video (...)"