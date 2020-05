VIDEO Real Madrid, si torna in campo: Bale e Kroos in forma smagliante durante l’allenamento

Il Real Madrid torna in campo.

In attesa che la Federazione e la Liga decidano in merito alla possibilità di riprendere il campionato, i giocatori dei club spagnoli hanno nuovamente iniziato a svolgere allenamenti individuali e di gruppo per riprendere la forma adeguata e prepararsi così al ritorno in campo.

Anche i calciatori del Real Madrid, sotto la guida di Zinedine Zidane, hanno iniziato nuovamente a svolgere gli esercizi: i più in forma sembrano al momento essere Gareth Bale e Toni Kroos.