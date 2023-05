VIDEO Real Madrid-Manchester City, gestacci del padre di Haaland ai tifosi “blancos”

Alf-Inge Haaland, ex calciatore del Manchester City e padre di Erling, ha risposto nella maniera non più educata alle provocazioni dei tifosi del Real Madrid. L'ex difensore è stato scortato fuori dal box dalla sicurezza.

Figuraccia di Alf-Inge Haaland, ex calciatore del Manchester City e padre di Erling, attaccante dello stesso club inglese. Sugli spalti dello stadio "Santiago Bernabeu" per la semifinale di andata di Champions League, il norvegese è stato preso di mira dai tifosi spagnoli e ha risposto con il gesto dell'ombrello. Poi, ha continuato a rispondere in maniera provocatoria ai supporters dei Blancos, finendo per essere allontanato da alcuni uomini della sicurezza.