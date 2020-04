James Rodriguez è sbarcato su Tik Tok con un divertente video che ha fatto subito incetta di like. Dopo troppo tempo in quarantena l’attaccante del Real Madrid ha sentito la mancanza dei viaggi in aereo e, dunque, ha usato la fantasia. Un tapis roulant, un borsone per l’occorrente da viaggio ed è subito trasportato in un aeroporto… homemade!