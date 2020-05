Nella giornata di ieri l’ufficialità.

La Liga, sospesa lo scorso 12 marzo a causa dell’emergenza Coronavirus, tornerà in campo il prossimo 11 giugno. Le immagini della seduta di allenamento svolta dagli uomini di Zinedine Zidane in vista della sfida contro l’Eibar, con il capitano Sergio Ramos sempre in prima fila a tirare il gruppo.