VIDEO PSG, l’amarezza di Tuchel: “Sarà difficile vincere la Champions senza due giocatori chiave”

“Le cose non sono semplici e questa situazione è piuttosto bizzarra“.

Queste le parole di Thomas Tuchel. Il tecnico del Paris Saint-Germain ha illustrato la situazione relativa ai giocatori in scadenza di contratto. Questi ultimi, dato lo stop definitivo della Ligue 1, andranno via a giugno e non prenderanno parte alle gare di agosto di Champions League.

“Questi giocatori – spiega Tuchel – mancheranno molto, non solo Edinson Cavani ma anche Thomas, e Kouassi. Era un gruppo molto forte, molto affiatato, e dobbiamo finire la Champions League senza due giocatori chiave. È triste e strano. Sarà difficile, ma non è impossibile. Abbiamo prima due finali da giocare che spero riusciremo a vincere anche se sono due partite ostiche. Penso che abbiamo le stesse possibilità delle altre sette squadre di vincere la competizione. Thiago Silva è un grande professionista e resterà il nostro capitano fino alla fine, sarà molto semplice gestirlo. Thiago non è per nulla un giocatore normale e dobbiamo godercelo fino alla fine. Abbiamo un ottimo rapporto e per noi resta un giocatore chiave. È super affidabile, molto professionale, è un vero capitano. Sono molto felice che rimanga per questi due mesi“.

