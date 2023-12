VIDEO Porto-Shakhtar Donetsk: Sikan gol, lusitani fermi! Incredibile in Champions League

Incredibile ad Oporto nel match di Champions League vinto per 5-3 dalla squadra d iConceicao sullo Shakhtar Donetsk: Sikan pareggia per la squadra ucraina con i difensori portoghesi fermi dopo che l'assistente aveva alzato la bandierina per segnalare una posizione di offside. Dopo il Check al Var, l'arbitro Kovacs convalida la rete del momentaneo 1-1 tra le proteste dei giocatori di casa.

Incredibile ad Oporto nel match di Champions League vinto per 5-3 dalla squadra d iConceicao sullo Shakhtar Donetsk: Sikan pareggia per la squadra ucraina con i difensori portoghesi fermi dopo che l'assistente aveva alzato la bandierina per segnalare una posizione di offside. Dopo il Check al Var, l'arbitro Kovacs convalida la rete del momentaneo 1-1 tra le proteste dei giocatori di casa.