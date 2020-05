VIDEO, Pirlo scopre le carte in diretta Instagram: “Farò l’allenatore. Italia o estero? Rispondo così”

Parola ad Andrea Pirlo.

Nel corso della diretta Instagram con la “Iena” Nicolò De Devitiis, l’ex centrocampista della Juventus è tornato a parlare dei suoi progetti per il futuro: “Se allenerò la Juventus U23? No, non è vero che allenerò la Juventus U23, ma è vero che allenerò. Da luglio spero di iniziare a lavorare. Sto vedendo la soluzione migliore. Allenare la Nazionale? Allenare la Nazionale è il sogno di ogni allenatore, per quello ci sarà tempo. E poi Mancini è molto bravo e lo sta dimostrando. Italia o estero? E’ uguale, l’importante è avere un progetto ben definito e poter lavorare con calma”, sono state le sue parole.