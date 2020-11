VIDEO Palermo-Catania, Ismaele La Vardera e il siparietto social con un tifoso etneo: “Vi abbiamo rubato il derby”

Finisce in parità il derby di Sicilia.

Nonostante la formazione obbligata a seguito delle sette positività al Covid-19 emerse a poche ore dal match contro il Catania, la compagine rosanero ha offerto una prova gagliarda che non è certamente passata inosservata. Il punto conquistato in occasione della sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie C – Girone C non fornisce un grande slancio alla classifica del Palermo, ma costituisce certamente un buon viatico in prospettiva futura.

Una prestazione gloriosa e immensa quella messa in scena al “Renzo Barbera” dagli uomini di Roberto Boscaglia. Una prestazione che non è passata inosservata neanche ai tifosi del Catania, come testimonia il simpatico siparietto pubblicato su Instagram da Ismaele La Vardera, noto giornalista delle Iene, e uno dei tanti supporters del club etneo.