VIDEO Napoli-Juventus, Sarri: “Domani dovremo dare il meglio, contro il Milan eravamo all’80%”

Maurizio Sarri, in vista della finale di Coppa Italia in programma domani sera, vuole ripartire dai primi venticinque minuti della gara contro il Milan: “Ho visto un aggressività rara in alcune zone di campo e una supremazia territoriale vicina all’80% poi partita condizionata da tanti fattori. Avevamo la sensazione che l’avversario non potesse farci male e questo ci ha portato a non chiedere al nostro fisico il 110%. Dal punto di vista intensità la condizione fisica non può cambiare in maniera totale, è un momento particolare e tutte le partite sono difficilissime dal punto di vista fisico e mentale dopo lunga inattività. Dirò ai ragazzi che abbiamo giocato 7 mesi e fatto altri 3 di lockdown per arrivare a giocare queste partite. Domani dobbiamo tirare fuori il nostro meglio, che magari non sarà il 100% ma il 90% sì“. Lo ha detto il tecnico della Juventus in conferenza stampa.

Napoli-Juventus, Sarri senza filtri: “Di loro ora non mi importa. Mi girano i cogl*ioni quando…”