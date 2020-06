Mancano soltanto poche ore alla finale di Coppa Italia. La Juventus, in vista della sfida di questa sera contro il Napoli, ha svolto l’ultima seduta di allenamento a Torino. In queste ore, infatti, i bianconeri si stanno recando a Roma con l’obiettivo di alzare il primo trofeo stagionale in uno Stadio Olimpico deserto.

