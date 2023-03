VIDEO Napoli-Eintracht, scontri in centro città tra tifosi tedeschi e polizia: LIVE

Nel pomeriggio diverse vetture (compresa un'auto della polizia) sono state incendiate

Giornata di forte tensione per l’ordine pubblico a Napoli: 600 tifosi tedeschi hanno attraversato tutto il centro di Napoli per arrivare fino in piazza del Gesù. Nel pomeriggio diverse vetture (compresa un'auto della polizia) sono state incendiate dai tifosi tedeschi. Gli agenti delle forze dell'ordine sono intervenute in assetto antisommossa.