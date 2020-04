VIDEO, Nainggolan senza filtri in diretta Instagram: “Io mai alla Juventus per un motivo ben preciso…”

Radja Nainggolan si racconta.

Il centrocampista attualmente in forza al Cagliari, in prestito dall’Inter, è tornato a parlare del suo futuro. Nel dettaglio, nel corso della diretta Instagram con il noto youtuber Damiano Er Faina, il calciatore belga ha spiegato il motivo per il quale non accetterebbe mai un trasferimento alla Juventus. “Odio più la Juve che la Lazio? Non odio nessuno. Quando una persona non si sente di andare in una piazza, non è per odio, ci sono altre motivazioni: non sentire mio uno scudetto facendo cinque partite all’anno. Ho preferito fare un altro percorso, non bisogna scegliere la società che vince sempre. Vincere dieci scudetti a Torino è una cosa normale, vincerne uno a Roma o altrove è migliore per me. Alla Juventus direi sempre no. La gente pensa che ce l’ho con loro e iniziano i cori contro di me”, sono state le sue parole.