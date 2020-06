VIDEO Nainggolan, il Capodanno-shock è solo un ricordo: il Ninja ci scherza su con la figlia Aysha

Alcool, sigarette e qualche bestemmia in diretta su Instagram. Lo scorso Capodanno Radja Nainggolan aveva fatto infuriare società e tifosi per l’ennesima follia. Una follia che, addirittura, lo aveva reso protagonista dei versi di una canzone: “Settimana bianca” de Il Pagante. A distanza di mesi, tuttavia, quei momenti sono soltanto un ricordo ed il Ninja ha anche voglia di scherzarci su, cantando sulle note del brano in macchina con la figlia Aysha.

