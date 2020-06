VIDEO Monza, la rivelazione di Brocchi: “Matri mi ha chiesto se c’è posto”. E Vieri reagisce così…

Il simpatico siparietto social.

Nel corso di una diretta Instagram, Christian Vieri, Alessandro Matri e Cristian Brocchi hanno festeggiato la promozione del Monza in Serie B. Nel dettaglio, il tecnico del Monza ha scherzato con Vieri in merito al futuro di Matri, che di recente ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. “Ti dico la verità… Cinque minuti fa mi ha chiesto: ‘Ma sei sicuro che non possa venire a Monza?’”, ha detto Brocchi. Guarda la reazione dell’ex attaccante dell’Inter…