VIDEO Mondiale 2006, Lippi: “Sapevo di vincere, svelo retroscena su scelta rigoristi. Del Piero mi disse una cosa”

L’album dei ricordi di Marcello Lippi.

La notte magica di Berlino del 2006, quando l’Italia si laureò campione del Mondo, è ancora fresca nella mente dell’ex commissario tecnico azzurro e dei giocatori a quel tempo alla sua corte. L’allenatore, intervenuto nel corso di una diretta Instagram organizzata da Fabio Cannavaro, ha ripercorso la gara contro la Germania, soffermandosi sulla scelta dei rigoristi.

“Ero tranquillissimo – ha detto Lippi – sapevo che avremmo vinto. Stavamo troppo bene mentalmente e fisicamente per non vincere. Avevamo fatto sei partite di grande livello. Rigoristi? Io mi sono sempre scritto tutto sulla carta: dalle formazioni a quello che dovevo dirvi e quando c’era una competizione che poteva finire ai rigori mi scrivevo in alto i possibili 5/6/7 rigoristi. Poi ovviamente di questi rigoristi magari a fine partita qualcuno non c’è più e devo sostituirlo e mi ricordo che Del Piero venne da me e mi disse: “Mister io batto l’ultimo, come nella finale di Champions” e io: “Ma se non l’hai manco battuto”. Detto questo secondo me i primi a batterli devono essere i più bravi quindi Pirlo, Materazzi… e poi dopo De Rossi decise di tirare il terzo e Del Piero il quarto. Poi c’era il quinto, mi guardavo intorno e vidi Grosso e gli dissi: “Il quinto lo batti tu” e lui “Io?”, “Sì perchè tu sei quello degli ultimi minuti”. Era tutto scritto”.

