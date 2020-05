Il Milan riparte con gli allenamenti individuali.

Dopo gli screening medici a cui sono stati sottoposti i giocatori negli ultimi due giorni, nella giornata di oggi i rossoneri scenderanno in campo a piccoli gruppi. Nel dettaglio, sono previste due sedute: in sei si alleneranno la mattina, gli altri nel pomeriggio in un gruppo più numeroso. Il primo ad arrivare a Milanello è stato il portiere Gianluigi Donnarumma, trovando tuttavia il cancello chiuso…