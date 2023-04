Milan e Inter tornano a giocare in una semifinale di Champions League dopo 20 anni

Milan e Inter tornano a sfidarsi in una semifinale di Champions League dopo 20 anni dall'ultima volta: era il 2003 e in campo i rossoneri schieravano Filippo Inzaghi, fratello di Simone, mentre per i nerazzurri giocava Javier Zanetti, attuale vicepresidente dell'Inter. Ecco le formazioni complete