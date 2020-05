VIDEO Milan, i tormenti di Shevchenko e quel ricordo da incubo: “C’è una partita che non riesco a rivedere…”

Andrij Shevchenko si racconta.

Nel corso della diretta Instagram con Christian Vieri, l’ex stella del Milan è tornato a parlare della clamorosa finale di Champions League persa contro il Liverpool. Era il 2005 e la compagine rossonera, avanti per 3-0, riuscì a farsi rimontare per poi perdere ai calci di rigore. “Non riesco a guardare ancora quelle immagini, butto via il telefono. Poi il Milan vinse senza di me ma siamo umani, dobbiamo vivere la vita ed essere forti e rialzarci”, sono state le sue parole.