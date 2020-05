Parola a Jérémy Menez.

Nel corso della diretta Instagram con Sebastien Frey, il jolly offensivo francese, attualmente in forza al Paris FC, è tornato a parlare del suo futuro e della possibilità di proseguire la sua carriera in Italia. “Milan o Roma? Tornerei di corsa. Ho dei contatti in Italia…”, ha svelato il classe 1987 che ha vestito le maglie di Roma e Milan rispettivamente dal 2008 al 2011 e dal 2014 al 2016. Ascoltate…