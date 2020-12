VIDEO Maradona e la lotta per l’eredità, quando il Pibe de Oro disse: “Non vi lascerò nulla”

Un vero e proprio avvertimento.

“Non sto morendo per niente, dormo tranquillo perché sto lavorando. Non so ciò che ha voluto dire Giannina e come verrà interpretato. Ma so che ora, quando uno si fa più vecchio, gli altri si preoccupano più di quello che lascerà piuttosto di quello che sta facendo. E allora dico a tutti che non le lascerò nulla. Che darò tutto in beneficienza. Tutto quello che ho guadagnato in vita mia lo donerò”, aveva dichiarato Diego Armando Maradona in un video postato nel 2009. Il campione argentino rispose così alla figlia Giannina, con cui da tempo i rapporti non erano buoni.