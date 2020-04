VIDEO, Mancini e il retroscena in diretta Instagram con Vieri: “Zaniolo in Nazionale? Svelo com’è andata”

La rivelazione di Roberto Mancini.

Nel corso della diretta Instagram con Chistian Vieri, l’attuale commissario tecnico della Nazionale italiana ha svelato un curioso retroscena relativo alla scelta di convocare Nicolò Zaniolo. In particolare, l’allenatore originario di Jesi ha fatto riferimento all’Europeo Under 19 che ha visto protagonisti il giovane talento di proprietà della Roma, Sandro Tonali e Moise Kean. “Lo avevamo seguito nell’Europeo Under 19 e avevamo visto che aveva qualità. Siamo così andati a controllare la sua scheda e non aveva ancora giocato da nessuna parte, né in B e né in C. Quindi ci siamo detti: ‘Proviamo’. Quando è venuto a Coverciano, nonostante fosse molto giovane e non avesse mai giocato in A, si vedeva che aveva forza e personalità. Doveva soltanto giocare e la Roma è stata brava a permetterglielo”, sono state le sue parole.