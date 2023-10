VIDEO Maie, onorificenza negli USA per l’ex vice presidente del Palermo Tony Di Piazza

L’ex vicepresidente e azionista del Palermo Calcio ha ricevuto un’onorificenza a New York nel giorno del Columbus Day.

Il MAIE Nord America ha conferito a Tony Di Piazza, ex vice presidente e azionista del Palermo, la "Croce di Ambasciatore delle Eccellenze Italiane". “È una testimonianza tangibile dell'instancabile dedizione e dell'eccezionale contributo di Tony all'identità e alla cultura italiana nel mondo”, spiega il Maie. “La croce rappresenta non solo un simbolo di onore, ma anche il riconoscimento del valore inestimabile del suo lavoro. Tony Di Piazza ha incarnato gli ideali italiani di eccellenza, integrità e impegno, diventando un faro per tutti coloro che desiderano promuovere la cultura e le tradizioni italiane oltre i confini geografici”. Attraverso questa onorificenza, il Maie “esprime la sua profonda gratitudine e ammirazione per Tony. La sua passione per la diffusione della cultura italiana è stata una fonte d'ispirazione per molti, e con questo gesto, il MAIE spera che l'onorificenza possa continuare ad ispirare e guidare coloro che si dedicano all'encomiabile missione di rappresentare l'Italia nel mondo”. A consegnare l’onorificenza è stato il Vicepresidente del MAIE, Vincenzo Odoguardi.