VIDEO Luca Toni spegne 43 candeline: una carriera da bomber, tra magie e numeri da record

Luca Toni spegne oggi 43 candeline.

Uno degli attaccanti più performanti e prolifici dell’ultimo ventennio del nostro calcio. Ariete implacabile nei sedici metri, dominante nel gioco aereo, terminale boa e riferimento centrale del reparto offensivo, capace di alzare il baricentro e far salire la squadra, conciliando tracimante fisicità ed una buona tecnica di base affinata nel corso degli anni con abnegazione e duro lavoro. Il profilo dell’attaccante ex Palermo, Fiorentina Roma, Juventus e Bayern Monaco ha egemonizzato tabellino dei marcatori e gonfiato le reti avversarie con sistematica perentorietà, consacrandosi nel corso della sua luminosa parabola professionale uno dei più efficaci e decisivi interpreti nel ruolo su scala internazionale. Guarda il video per ripercorrere la sua immensa carriera, tra magie e statistiche da record.

