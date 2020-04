VIDEO Liverpool, Salah alza l’asticella: il bomber egiziano fa canestro con…un paio di calzini

La quarantena di Mohamed Salah.

Dopo più di un mese dall’inizio dello stop forzato, causa Coronavirus, l’Italia sta iniziando a beneficiare delle misure restrittive adottate dal Governo: il numero dei tamponi risultati positivi sta infatti continuando a scendere quotidianamente, e sono sempre in aumento i pazienti che non necessitano più di terapia intensiva o completamente guariti. Nonostante ciò è ancora presto per ritornare alla normalità, e questi ultimi giorni di aprile saranno fondamentali per gettare le basi e passare finalmente alla tanto attesa fase 2, ossia quella di “convivenza” con il Covid-19

Intanto, arrivano anche segnali positivi per quanto riguarda la possibilità di far ripartire le manifestazioni sportive, in particolar modo il mondo del calcio con le gare che si giocheranno chiaramente a porte chiuse fino al termine della stagione. I club di Serie A si stanno infatti attrezzando e preparando per farsi trovare pronti non appena saranno chiamati a riprendere gli allenamenti di squadra, il 18 maggio. Un passo necessario per riprendere il ritmo e dunque iniziare di nuovo a giocare per terminare la stagione attuale. In trepidante attesa la punta del Liverpool, che sul proprio profilo ‘Instagram’, ha stupito fans e followers centrando il canestro calciando un paio di calzini arrotolati. La quarantena, dunque, non ha certamente sottratto a Mohamed Salah, la sua classe innata.