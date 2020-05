VIDEO Liga, termoscanner e allenamenti personalizzati: le immagini del ritorno in campo dell’Atletico Madrid

Anche l’Atletico Madrid torna in campo dopo lo stop al campionato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Gli uomini di Diego Simeone hanno ripreso ad allenarsi oggi, sabato 9 maggio. I calciatori, dopo i consueti controlli all’ingresso con il termoscanner, hanno iniziato ad esercitarsi in sessioni di allenamento personalizzate: le immagini.

Intanto si attende di capire cosa accadrà in Spagna, dove il campionato potrebbe riprendere il 20 giugno. “Abbiamo già una data di inizio per la Liga: il 20 giugno si ricomincia, dopo cinque settimane abbiamo finito e si arriverà al 26 luglio. Le partite si giocheranno sabato-domenica e martedì-mercoledì-giovedì”. Lo ha dichiarato di recente Javier Aguirre, tecnico del Leganés, in un’intervista a Marca. Tuttavia, la Liga ha comunicato di non aver ancora deciso la data per la ripresa del torneo: “Non ci sono ancora date confermate per tornare alla competizione, per ora le squadre inizieranno gli allenamenti in attesa delle decisioni del Governo sulle varie fasi stabilite ma l’intenzione è quella di tornare in campo durante il mese di giugno, ovviamente sempre rispettando le decisioni delle autorità”.