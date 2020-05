VIDEO Liga, anche il Siviglia torna in campo: Lopetegui dirige l’allenamento in mascherina. Le immagini

Le immagini.

In attesa di capire quando ripartirà il campionato in Spagna, il Siviglia è tornato in campo dopo lo stop a causa dell’emergenza Coronavirus. Mediagol.it vi propone il video della seduta di allenamento diretta dal tecnico Julen Lopetegui con guanti e mascherina, mentre Suso e compagni hanno mantenuto le distanze di sicurezza, come da protocollo.

Intanto, il presidente della Liga, Javier Tebas, intervenuto ai microfoni di Movistar, ha detto la sua in merito alla possibile ripresa della stagione. “Ci piacerebbe riprendere il 12 giugno, ma vediamo cosa succederà; alla fine sarà l’istituto sanitario a darci o meno il via libera”, sono state le sue parole.