Alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League in casa del Bayer Leverkusen, l'allenatore della Roma, José Mourinho, carica la squadra. Guarda il video.

La Roma affronterà il Bayern Leverkusen in trasferta nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League. Si riparte dall'uno a zero dell'andata in favore dei giallorossi