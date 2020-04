VIDEO Lazio, Immobile e la rivelazione in diretta su Instagram: “Napoli? Mi sarebbe piaciuto ma ora non ci penso più…”

Rivelazioni, retroscena di mercato aneddoti e curiosità: questo è il ricco menù della diretta Instagram con protagonista il bomber della Lazio, Ciro Immobile, incalzato dal noto youtuber, Damiano “Er Faina”. L’attaccante biancoceleste, ex Torino e Siviglia, torna sul suo rapporto speciale con la città di orgine, Napoli, e con il club partenopeo. Un matrimonio professionale soltanto sfiorato e mai calcisticamente celebrato, quello tra la società del patron De Laurentiis e l’attuale capocannoniere del campionato di Serie A: Immobile ripercorre le tappe del suo mancato approdo al Napoli e di quella trattativa sfumata in extremis in un periodo antecedente al suo approdo alla Lazio.

