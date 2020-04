VIDEO, la rivelazione di Eto’o: “Ho dato un consiglio a Messi che gli ha cambiato la carriera”

Un curioso aneddoto.

L’ex attaccante di Inter e Barcellona, Samuel Eto’o, ha svelato un curioso retroscena relativo al suo rapporto con l’ex compagno Lionel Messi. “Recentemente mi ha ringraziato per un consiglio che non svelerò qui adesso, che gli ha cambiato la carriera. Già si intuiva quello che sarebbe diventato oggi, il suo punto forte è il carattere. Non è cambiato nulla, è sempre la bella persona che ho conosciuto e che conosco ora. In passato ha avuto un paio di momenti bui, ma non ha mai perso il suo talento”, sono state le sue parole.