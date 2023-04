VIDEO Juventus-Sporting, malore Szczesny: mano sul cuore, il polacco esce in lacrime

E' successo nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League

Nella sfida andata in scena giovedì sera all'Allianz Stadium, la Juventus supera per 1-0 lo Sporting Lisbona: decide il gol di Gatti al 73'. Prima dell'intervallo malore per Szczesny, costretto a lasciare anzitempo il campo per una tachicardia. Il portiere polacco è uscito in lacrime, tranquillizzando successivamente tutti al termine del match. Guarda il video dell'episodio