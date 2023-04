VIDEO Juventus-Sporting, furia Allegri! Paredes deve entrare, ma non ha la maglia

Incredibile episodio nella sfida di andata dei quarti di finale di Europa League

Attimi di tensione durante il match con lo Sporting Lisbona: al minuto 83 Massimiliano Allegri si è infuriato con Leandro Paredes. Il motivo? Il centrocampista argentino, richiamato dal tecnico per sostituire Locatelli, era in panchina senza maglia ufficiale. Prima di entrare in campo, dunque, è stato costretto a tornare negli spogliatoi per recuperarla. Guarda il video