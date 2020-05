VIDEO Juventus, Rabiot non si ferma: le immagini dell’allenamento casalingo. E quella frecciata al veleno…

Uno sfogo al… veleno.

“Quando ti rendi conto che è il tuo ultimo giorno di… sciopero”. Lo ha scritto Adrien Rabiot sul proprio account Instagram. Una vera e propria frecciata rivolta a chi, di recente, lo ha accusato di non essere ancora rientrato a Torino perché in disaccordo con la richiesta della Juventus in merito al taglio degli stipendi. Il centrocampista francese, dunque, ha preso posizione.

Una stories alla quale è seguito un altro post con il disegno di una boccetta del veleno e l’etichetta: “Giornali, tv, stampa: da non ingoiare”.

Intanto, il calciatore non ha mai smesso di allenarsi presso la sua villa in Costa Azzurra. Le immagini…