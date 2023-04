Le probabili formazioni di Juventus-Napoli, trentunesima giornata di Serie A

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli, big match della trentunesima giornata di Serie A, in programma domenica 23 aprile alle 20:45. Turnover limitato per Allegri e Spalletti, spazio per Lozano e l'ex di turno Milik